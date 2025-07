Summit di mercato a Ischia: Napoli stanco di aspettare Ndoye! Ecco la decisione di ADL, Conte e Manna

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il quotidiano La Repubblica rivela i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso, svelando il summit avvenuto ieri a Ischia tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Conte e il ds Manna. Tutti e tre si sono incontrati ieri al Resort "Regina Isabella" di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, per programmare le prossime mosse di calciomercato.

Trattativa Napoli-Bologna per Ndoye

La trattativa più importante è naturalmente quella per l'attaccante Dan Ndoye: secondo La Repubblica, "il Napoli si è infatti stancato delle richieste sempre più esose del Bologna ed è un po’ perplesso pure per l’atteggiamento dell’attaccante svizzero, che non sta facendo particolari pressioni per trasferirsi in maglia azzurra". Il vertice di Ischia sarebbe servito anche a questo: De Laurentiis, Conte e Manna avrebbero riflettuto proprio su Ndoye e se valesse la pena continuare ad insistere oppure mollare la presa.

È tempo di una decisione finale. La Repubblica non ha dubbi: "O il Bologna e Ndoye accettano le ultime offerte ricevute, oppure il Napoli è pronto per battere altre piste". Eventualmente, l'alternativa a Ndoye per il Napoli potrebbe essere Garnacho, Chiesa oppure puntare su Raspadori.