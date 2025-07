TMW - Ndoye al Nottnigham Forest, ingaggio altissimo per il giocatore: le cifre

Manca solamente l'ufficialità, ma la telenovela Nd?oye sembra essere conclusa. Il giocatore ha scelto il Nottingham Forest: niente Napoli, lascia l'Italia e la Serie A per trasferirsi in Premier League. Il club inglese ha accettato gli oltre 45 milioni di euro del club inglese e così l'accordo è stato siglato. Ndoye ha scelto l'Inghilterra e come riporta Tuttomercatoweb, l'ha fatto anche grazie ad un ingaggio stellare: il Nottingham, infatti, gli consentirà di guadagnare 5 milioni di euro a stagione. Una cifra altissima che ha fatto tendere il piatto della bilancia dalla parte degli inglesi.