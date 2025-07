Ultimatum Napoli per Ndoye! Il Mattino: accordo ADL-Conte a Ischia, nessun rilancio al Bologna

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino, che conferma il summit di Ischia tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Conte e il direttore sportivo Manna. Inevitabile che al centro delle discussioni ci sia stato anche il nome di Dan Ndoye, l'attaccante del Bologna che è il principale obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco.

Dal summit di Ischia sembra arrivata una decisione da parte del Napoli, che non ha intenzione di spingersi oltre l'offerta già presentata per Ndoye:

Uno degli obiettivi condivisi da Antonio Conte e da De Laurentiis è quello di evitare di prendere parte ad aste e giochetti al rialzo sul prezzo di questo o quel calciatore. E su questo sono perfettamente allineati. Insomma, se la valutazione non è quella giusta (come nel caso di Ndoye, per esempio), Conte e De Laurentiis hanno un accordo: non bisogna insistere, rilanciare, contro-rilanciare.

Dunque, i 40 milioni chiesti dal Bologna per Ndoye sono considerati eccessivi: o i felsinei abbassano le pretese o scatta il piano B per l’esterno.