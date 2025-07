Alvino a CN24: "Ndoye? Mi ha stancato, occhio a non far stufare ADL! De Bruyne incredibile per un motivo, su Lucca e Lang..."

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Lorenzo Lucca sarà l’attaccante del futuro del Napoli? Ha margini di miglioramento enormi ed avrà due grandi maestri per il gioco che vuole fare il Napoli: si tratta di Antonio Conte e Romelu Lukaku, che ad oggi parte ancora come centravanti titolare degli azzurri. Lucca imparerà tanto, sia tatticamente che mentalmente, da entrambi. Così sarà, a giusta ragione, il centravanti del futuro ma anche del presente visto che in stagione ci saranno tantissime partite da disputare. Sono sicuro che Lucca darà una mano straordinaria al Napoli, vuole crescere ed ha capito che questa sarà una chance da non sprecare”.

Trattativa per Ndoye? Fortunatamente per il Napoli non faccio il dirigente sportivo, se avessi ricoperto questo ruolo avrei già interrotto il discorso con Ndoye ed il Bologna. Mettendo da parte l’ironia, posso dire che mi ha stancato ed ha stancato anche il Napoli il non essersi aperto in modo così manifesto. Per esempio Beukema ha manifestato sin da subito la volontà di venire a Napoli, incanalando così la trattativa. Il signor Ndoye, invece, non lo ha fatto. L’esterno ascolta le sirene dalla Premier League, tratta il rinnovo con il Bologna e tiene aperta la porta Napoli. Un atteggiamento ondivago che non mi piace, ma è ovvio che se Conte vuole il giocatore bisogna continuare a trattare. Di certo questa situazione sta sfidando la pazienza di De Laurentiis, che non piace partecipare ad aste e se vede trattative che vanno per le lunghe allora le interrompe e va su giocatori di pari valore o addirittura superiori a Ndoye”.

Primi sprazzi di De Bruyne? Mi ha impressionato la sua modestia, con la quale si è approcciato al ritiro di Dimaro ed i compagni di squadra. Non fa pesare a nessuno chi è Kevin De Bruyne, sia ai senatori che ai giovani del gruppo. È stupefacente, bisogna vederlo da vicino perchè emana una luce, ma non la fa pesare ai compagni. Sul discorso tecnico è inutile discutere, è incredibile quello che potrà dare al Napoli ed alla Serie A. Lui è un valore aggiunto, appena avrà una forma leggermente migliore farà la differenza perchè in Serie A può giocarci in pantofole”.

Su Noa Lang: “Giocatore coraggioso in campo, punta l’avversario e non si abbatte mai se viene fermato. Deve ancora trovare condizione fisica e capire le differenze con l’Eredivise. Lo vedo molto ‘napoletano’, già risponde sui social nella nostra amatissima lingua ed è un po’ scugnizzo. Partecipa a sfottò e battute, questo accorcia i tempi dell’apprendimento e si è calato alla grande in questo ambiente. Darà un grande contributo al Napoli. In generale stiamo parlando di tutti calciatori potenzialmente più forti di quello che sono oggi”.