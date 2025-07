Catanzaro, Aquilani a Sky: "Questo Napoli può vincere anche la Champions! Qualità incredibile, fatemi dire una cosa su De Bruyne"

Notizie Napoli calcio - Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole Napoli-Catanzaro 2-1:

‚ÄúIl risultato conta poco, test impegnativo. Il Napoli del primo tempo pu√≤ competere per vincere la Champions League, sono qualitativamente impressionanti. Poi abbiamo preso un po‚Äô di coraggio, con personalit√†. Siamo un cantiere aperto, abbiamo fatto un buon allenamento contro una squadra che non ha nulla a che vedere con noi‚ÄĚ.

Infortunio Pompetti? Questa √® una nota dolente, lui √® un lavoratore e non molla mai. Un infortunino del genere in amichevole ti fa cadere il mondo addosso, forse √® qualcosa di serio alla tibia ma speriamo non sia nulla di troppo serio‚ÄĚ.

Obiettivi del Catanzaro? Questa √® una piazza che ha fatto cose straordinarie negli ultimi tre anni. Ci sono tanti cambiamenti, ma la forza di questa squadra √® il gruppo. C‚Äô√® entusiasmo in citt√† e vogliamo cavalcarlo, ma sappiamo che sar√† un campionato complicato. La piazza vuole sognare e noi cercheremo di farlo in tutti i modi‚ÄĚ.

De Bruyne? Negli ultimi 10 anni √® stato nella tip tre dei pi√Ļ forti al mondo in quel ruolo. Abbiano qualit√† e quantit√†, dobbiamo essere contenti che il Napoli lo abbia portato in Italia perch√® √® un calciatore meraviglioso.

Sul Napoli? Una squadra che viene da un anno importante, dopo lo scudetto si √® rinforzata ancora con giocatori che possono incidere. Oggi ho visto giocatori veramente forti, penso possa dire la sua sia in Italia che in Europa‚ÄĚ.