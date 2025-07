Sportitalia svela - Ecco qual è stata l'ultima offerta del Napoli per Ndoye, poi Manna si è fermato: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Dan Ndoye ha scelto la Premier League, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano. Mettendo quindi il Nottingham Forest davanti al Napoli. A riportarlo è il giornalista esperto di calcio mercato via X, scrivendo "Here we go!", per annunciare l'accordo totale. E Alfredo Pedullà commenta così la notizia:

"Ndoye: l’offerta del Nottingham, che parte da 40 milioni, conferma quanto non fosse vera la proposta del Napoli da 45 milioni. Il Napoli si è fermato a 40, bonus compresi, come raccontato diversi giorni fa. E non si è più mosso, ben oltre la narrazione. Il Nottingham può andare fino in fondo".