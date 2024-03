La Stampa - Il Napoli a Milano con pochissimi tifosi dà l'idea della gestione sciagurata rispetto a un anno fa

L'edizione in edicola oggi de La Stampa sottolinea un aspetto legato a Inter-Napoli e ai pochi tifosi azzurri presenti nel settore ospiti (885 ndr.):

"Ancora una volta il nerazzurro più pericoloso è Dimarco che ha raggiunto livelli di qualità assoluta nei suoi cross rasoterra. Su uno di questi Juan Jesus si supera per anticipare Lautaro. Il Napoli, sostenuto da pochissimi tifosi in trasferta (anche questo dà la misura della delusione per la gestione sciagurata del trionfo di un anno fa), vuole abdicare con la massima dignità di fronte ai successori sempre più vicini all’obiettivo: Politano, Kvaratskhelia e Anguissa sono i più attivi. Intraprendente anche Traoré, in campo al posto di Zielinski scivolato tra le riserve da quando ha trovato l’accordo per passare a parametro zero proprio all’Inter. Meret, però, deve arrendersi all’ennesimo esercizio di calcio intercambiabile di Inzaghi".