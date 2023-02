Kvaratskhelia-Napoli, Tuttosport annuncia: ADL non ascolterà offerte. Khvicha giocherà ancora in azzurro l'anno prossimo

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? Non è un segreto che le prestazioni del georgiano abbiano catturato le attenzioni dei maggiori club europei che in estate sarebbero pronti a ricoprire d'oro il ragazzo e soprattutto il Napoli che intascherebbe una plusvalenza mostruosa dopo soltanto un anno dall'acquisto. L'edizione odierna di Tuttosport annuncia quale sarà il futuro di Kvaratskhelia dando una notizia in anteprima.

Kvaratskhelia resta al Napoli

Stando a quanto scrive Tuttosport questa mattina in edicola, il Napoli non cederà Kvaratskhelia la prossima estate. Non ci saranno cifre che faranno cambiare idea al presidente Aurelio De Laurentiis che ha già deciso di non privarsi di questo calciatore che ha ancora tanto da giocare con la maglia del Napoli avendo un contratto piuttosto lungo.