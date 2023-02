Juventus, non solo Del Piero: si valutano anche Chiellini e Platini per un ruolo dirigenziale

Come si legge su Tuttosport questa mattina in edicola oltre ad Alessandro Del Piero, la Juventus sta vagliando anche le candidature di Chiellini e Platini per la nuova dirigenza in vista della prossima stagione:

"Proprietà e cda valutano l’opportunità di inserire nell’area sportiva anche una figura “di campo” e di “carisma”. Un ex campione che possa trasmettere i valori juventini dopo averli vissuti in prima persona, che possa rivolgersi ai calciatori con il piglio di chi ha vinto un tot di cose, che possa avere appeal anche sui tifosi, ammantando di juventinità un gruppo dirigenziale che al moemnto è per lo più composto da “tecnici” arrivati dal mondo extracalcistico. Giorgio Chiellini è un altro profilo molto, molto interessante. Un altro nome che ultimamente circola con insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Michel Platini"