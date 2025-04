Invasione a Lecce, non solo settore ospiti sold out! Ecco quanti potrebbero essere i tifosi del Napoli in trasferta

Ultime notizie SSC Napoli - Per Lecce la grande rincorsa del Napoli è partita, soprattutto quella dei tifosi come racconta il Corriere dello Sport.

"Ieri la vendita dei biglietti del settore ospiti, circa mille, sono terminati nel giro di pochissimo tempo. La vendita online era vietata, è stata corsa ai rivenditori autorizzati, ma per molti c’è stata la beffa. I residenti in Campania si sono arresi, quelli fuori regione hanno optato per gli altri settori. In totale potrebbero essere più di cinquemila i tifosi del Napoli al Via del Mare"