McTominay ha imparato a farsi capire in italiano e in dialetto, altro che Kvara e Osimhen

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica dedica un ampio articolo a Scott McTominay. Eccone un breve stralcio:

"Allo United era soprannominato The Savior , il salvatore. A Napoli ha preso un altro soprannome. «Chiamatemi McFratm, mi piace ». Avercelo, un fratello come Scott McTominay: si è integrato in pochi mesi, diventando il trascinatore della squadra di Conte e il nuovo idolo della tifoseria. In caso di scudetto, lo scozzese sarà il più autorevole candidato al premio di Mvp del campionato. Un ciclone al debutto in Italia.



Centrocampistabox to box ,se ce n’è uno: contro il Torino ha messo a segno un’altra doppietta (fanno 5 gol nelle ultime 3 gare) e un attimo dopo era nella sua area a difendere con i metodi sbrigativi degli stopper d’antan. Ma al Maradona sono pazzi di lui pure perché si è immerso con gioia nella nuova realtà, ha imparato a farsi capire in italiano e ancor meglio in dialetto. Niente a che vedere con la quotidianità schiva e scostante di Osimhen e Kvaratskhelia. Non sorprende quindi che McTominay abbia già raggiunto la popolarità degli eroi del terzo scudetto prima ancora di aver vinto".