Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte ha concesso un giorno di stop al Napoli per riorganizzarsi in vista della trasferta di Lecce, oggi la squadra si ritroverà a Castel Volturno anche per verificare la condizione degli acciaccati.

Come racconta Tuttosport, il difensore centrale Alessandro Buongiorno dovrebbe aver lamentato un risentimento ai soliti adduttori: bisognerà attendere domani per gli esami strumentali.