Retroscena Cholito Simeone: Conte cambia idea e lo fa entrare in campo, la reazione della punta

C'è un piccolo retroscena sull'entrata in campo di Giovanni Simeone nei minuti finali di Napoli-Torino. Come riferisce il bordocampista di Dazn, nel giro dei cambi finali non doveva esserci l'argentino. Poi l'infortunio di Lobotka ha cambiato i piani di Conte il quale aveva scelto Ngonge. Alla fine l'allenatore decide di cambiare la scelta indicando proprio Simeone il quale si era accomodato in panchina molto dispiaciuto perché ci teneva a fare qualche minuto sotto gli occhi di suo padre in tribuna al Maradona. Quando Conte ha chiamato il Cholito, quest'ultimo ha fatto un sorriso enorme al proprio allenatore.