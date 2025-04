I dati che certificano come McTominay sia uno dei colpi dell'anno

Calciomercato SSC Napoli - La scorsa estate per il Napoli niente Brescianini ma McTominay. Lo racconta Tuttosport. In quel preciso istante, senza che nessuno lo potesse nemmeno sospettare, la stagione di Antonio Conte subisce una svolta decisiva.

"Quella operazione si è rivelata cruciale, nessuno in A ha sbloccato più partite di McTominay: 7 gol sullo 0-0, il 64% delle reti sono servite per sbloccare una partita. Continua a stracciare record su record, è il secondo scozzese nella storia a realizzare almeno 10 gol in un’unica edizione della Serie A, il primo ad andare in doppia cifra in uno dei top 5 campionati europei dalla stagione 2010/11 (14 anni fa) e rappresenta il primo centrocampista dell’era De Laurentiis in doppia cifra di reti nella sua stagione d’esordio nel campionato italiano"