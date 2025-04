Buongiorno preoccupa Conte, tutti si auspicano una cosa sul suo infortunio

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione infortunati in casa Napoli:



"A preoccupare di più è Alessandro Buongiorno: ha recuperato in extremis – proprio dopo la febbre di Raspadori – contro il Toro e si è fermato dopo un’ora, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Si sottoporrà agli esami strumentali. Il mondo Napoli auspica che non ci sia lesione, altrimenti la presenza del leader del reparto arretrato nella volata scudetto è a forte rischio".