ULTIM'ORA - SKY: Raspadori ha la febbre! Ecco le formazioni di Napoli-Torino: Conte costretto a questo cambio

Ultime notizie Serie A, mancano ormai poche ore al fischio d'inizio di Napoli-Torino, match della 34ª giornata di campionato e cruciale per la lotta scudetto. Perché si gioca subito dopo Inter-Roma (alle ore 15). Ma a quali uomini si affiderà Antonio Conte? E quale sarà l'11 di Paolo Vanoli? È tempo di scelte, dopo giorni di allenamenti e prove tattiche. Ed un problema dell'ultim'ora: Raspadori ha la febbre.

14.20 - AGGIORNAMENTO. Secondo quanto riferito da Sky, lo staff medico monitora costantemente le condizioni dI Giacomo Raspadori, ma sarà soltanto nel pomeriggio che verrà presa una decisione definitiva sull’eventuale impiego dell’attaccante.

Come riporta Sky Sport, ecco le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Napoli-Torino:

"Idea Olivera centrale, che deve sostituire Buongiorno in difesa. Raspadori ha la febbre: se non dovesse farcela Conte in campo col 4-3-3, con Spinazzola titolare. Nel Torino non c'è lo squalificato Gineitis. Vanoli sceglie il 3-5-2. Torna Coco in difesa, Vlasic convocato ma partirà dalla panchina. Ballottaggio Karamoh/Sanabria per affiancare Adams.

NAPOLI - Buongiorno non è ancora rientrato pienamente in gruppo, per cui si va verso la soluzione con Olivera difensore centrale. In dubbio Raspadori, che ha la febbre. Non dovesse farcela Conte schiererà il 4-3-3 con Spinazzola titolare.

TORINO - Gineitis è squalificato per la trasferta di Napoli. Centrocampo a 5 con Pedersen ed Elmas esterni. Linetty-Casadei-Ricci in mezzo al campo. In difesa torna Coco. Vlasic convocato, ma partirà dalla panchina. In avanti ballottaggio Karamoh-Sanabria per affiancare Adams".