Ultime notizie SSC Napoli - Dopo aver lanciato il Napoli verso il quarto scudetto con la seconda doppietta in tre partite e il quinto gol in tredici giorni, Scott McTominay ha vissuto una normalissima serata d’autore: come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, "niente feste e brindisi post partita. In città ci sono suo padre e il suo agente e così, in attesa di avere qualcosa di grande da festeggiare, è meglio conservare il proverbiale low profile in borghese".