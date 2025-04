Infortuni Napoli, la lista si arricchisce di nuovi giocatori: il punto

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione infortunati in casa Napoli:

"Col Toro Conte ha ridisegnato la squadra dopo la febbre accusata da Raspadori domenica mattina: niente più 4- 4- 2, ma ritorno al 4-3-3 con Spinazzola nel tridente offensivo. Ma non pensate sia finita. Sabato a Lecce il Napoli potrebbe presentarsi al via del Mare con nuove modifiche della sartoria Conte. Perché la questione infortuni non si è affatto chiusa e anzi si è arricchita di due nuovi casi. La domanda in città èricorrente già da domenica sera: ma come stanno Anguissa e Buongiorno?. La risposta arriverà tra qualche ora, quando gli azzurri si ritroveranno al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista di Lecce".