Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte ha concesso un giorno di stop al Napoli per riorganizzarsi in vista della trasferta di Lecce: oggi la squadra si ritroverà a Castel Volturno anche per verificare la condizione degli acciaccati.

Come racconta Tuttosport "per Juan Jesus e Neres sembra certa la fine della stagione. Solo affaticamento per Lobotka, contusione all’anca per Anguissa, nessun problema per Raspadori, colpito dalla febbre".