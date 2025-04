Caiazza: "Neres è stato un mezzo pacco per il Napoli"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha riportato il suo pensiero in merito a David Neres nel corso dell'ultima puntata di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Ecco le sue parole:

“David Neres per me è stato un mezzo pacco. Per la fragilità fisica e per l’inutilizzo. Non ha dato niente o quasi niente. Secondo me, anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco. Ha fatto 2 gol, dai ragazzi. Ha cominciato bene facendo assist contro il Bologna, ma da uno che arriva dal Benfica ci si aspettava di più”.