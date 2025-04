Conte pronto a stravolgere il Napoli a Lecce se Buongiorno non dovesse recupeare

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione infortunati in casa Napoli:

"Se non dovesse esserci sabato a Lecce, Conte riprenderebbe le “ forbici” per cucire addosso al Napoli un capo diverso, molto simile a quel 4-4-2, provato la scorsa settimana nel corso degli allenamenti pre Torino. Accanto a Rrahmani giocherebbe Olivera nel ruolo inedito di centrale. Spinazzola resterebbe a sinistra: non più come attaccante esterno, ma agirebbe da terzino sulla corsia mancina. Raspadori – che avrà modo di essere al top smaltito l’attacco febbrile - affiancherebbe Lukaku in un 4-4-2 che è anche 3-5-2. Il Napoli è duttile pure nel corso della stessa partita e preferisce tessuti di alta qualità e molto flessibili".