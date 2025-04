Gazzetta - Conte vuole garanzie per andare avanti, non vuole strappare col Napoli! L'intenzione del club è...

Ultime notizie SSC Napoli - La storia del club di passaggio è tornata di moda poco prima di Monza, quando Antonio Conte si è lasciato andare a uno sfogo quasi inaspettato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il pensiero di Conte non è cambiato, nemmeno quello della società. Se l’estate 2024 è stata il primo atto della rivoluzione, quella che sta per arrivare dovrà chiudere il cerchio e garantire al Napoli una rosa all’altezza delle due competizioni.

Conte vuole garanzie per andare avanti, √® vero che il Napoli ha intenzione di allestire una grande squadra e sta gi√† lavorando in quella direzione da mesi. Sono tanti i top club (anche all‚Äôestero) che seguono¬†gli sviluppi della situazione a Napoli. Ma tutti dovranno aspettare il faccia a faccia di fine anno. Ed √® possibile che rimarranno delusi. Conte non vuole strappare, ma vuole garanzie‚ÄĚ