C'è un'alternativa in caso di forfait di Buongiorno a Lecce

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione infortunati in casa Napoli:



"?L’alternativa in difesa sarebbe sempre Rafa Marin, subentrato domenica proprio al posto di Buongiorno, ma lo spagnolo finora ha avuto poco spazio e Conte – già alla vigilia della sfida col Toro – sembrava orientato a preferirgli Olivera. Da valutare ovviamente c’è pure Anguissa, decisivo con l’assist per il vantaggio siglato da McTominay. Il centrocampista camerunense è stato sostituito per una botta all’anca dopo un contrasto con Ilic.

Sembra preoccupare meno e la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Billing e Gilmour, comunque, hanno dimostrato di essere valide alternative. « Sappiamo affrontare l’emergenza » , ha detto Conte. All’orizzonte c’è il Lecce e troverà la soluzione giusta per una sfida decisiva".