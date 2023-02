Inter, Acerbi: "Non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci"

Calcio Napoli - Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Perché lei, prima della partita con il Napoli, aveva detto che vincendo avreste potuto riaprire lo scudetto. E invece...

«E invece c’è stato il pari con il Monza, che per una squadra come l’Inter non deve accadere. Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo pensare di poter vincerle tutte».

Quanti rimpianti per i 6 k.o. in campionato?

«Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro...»