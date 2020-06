Insigne dal cuore d'oro: altro gesto nobile dopo la donazione durante la pandemia

Ultimissime Calcio Napoli - Altro gesto nobile da parte di Lorenzo Insigne. Perché c'è l'attaccante del Napoli dietro il nuovo scooter regalato a Salvatore, vittima di una rapina a mano armata mentre festeggiava la vittoria degli azzurri in Coppa Italia. Il giovane, vedendosi puntare una pistola nel caos dei festeggiamenti, fu costretto a scendere e lasciare il suo motorino a due malviventi di passaggio.

Il tutto fu ripreso da un video poi postato in rete che fece piuttosto scalpore, poi la sorpresa per il giovane tifoso: un nuovo mezzo nuovo di zecca. A regalarglielo, come scoperto poco dopo, è stato proprio il capitano del Napoli. Come sottolinea La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante non è nuovo a queste iniziative. All’inizio della pandemia, infatti, aveva donato 100 mila euro in beneficenza agli ospedali cittadini.