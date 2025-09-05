Cannella: "Milinkovic-Savic un grande acquisto, Hojlund una conferma"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: “È difficile trovare giocatori con i costi del mercato attuale. È difficile trovare giocatori come Politano, Di Lorenzo o Rrahmani, che hanno la dimensione del calcio italiano. Al Napoli servivano dei calciatori in alternativa a quelli che ci sono. Bisogna vedere De Bruyne, i ritmi del calcio italiano non sono come quelli della Premier: quando migliorerà la condizione farà la differenza. Con la qualità che ha può giocare in ogni zona del centrocampo. Bisogna fare una considerazione: oltre 4 o 5 squadre che hanno giocatori di qualità, tutte le altre hanno dei mangiapallone che ti aggrediscono.

Il Napoli ha a disposizione l’intelligenza di Lobotka, la forza di Anguissa e la qualità di De Bruyne e McTominay. Tempo fa feci il nome di Milinkovic-Savic per il Napoli, credo sia stato un’acquisto indovinatissimo. Hojlund per fisicità e tecnica darà tanto al Napoli, soprattutto perché arriva dalla Premier. Hojlund sarà una lieta conferma. Sostituto di Anguissa? Per caratteristiche avrei preso un calciatore che possa sostituirlo, ma Conte è bravo e riuscirà a trovare qualche soluzione interna. Vedo molto bene Vergara, ma non è un calciatore come Anguissa. Ha gamba e può ricoprire più ruoli, come Elmas”.

