Olanda-Polonia, ecco le formazioni ufficiali: Noa Lang in panchina
Noa Lang
Le formazioni ufficiali di Olanda Polonia oggi
Stasera si gioca Olanda-Polonia, quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. In panchina c'è anche l'attaccante del Napoli Noa Lang, che però non partirà titolare nella formazione iniziale dell'Olanda. Di seguito le formazioni ufficiali di Olanda-Polonia:
- Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, F. de Jong; Simons, Depay, Gakpo. In panchina: Roefs, Flekken, J. Timber, Aké, De Vrij, Weghorst, Q. Legname, De Ligt, Lang, Malen, Kluivert, Schouten.
- Polonia (4-2-3-1): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Wisniewski, Contanti; Zielinski, Slisz; Zalewski, S. Szymanski, Kaminski; Lewandowski. In panchina: Grabara, Dragowski, Kedziora, Piotrowski, Swiderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszolek, Ziólkowski, Frankowski, Pyrka.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News