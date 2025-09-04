Olanda-Polonia, ecco le formazioni ufficiali: Noa Lang in panchina

Nazionali  
Noa LangNoa Lang

Le formazioni ufficiali di Olanda Polonia oggi

Stasera si gioca Olanda-Polonia, quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. In panchina c'è anche l'attaccante del Napoli Noa Lang, che però non partirà titolare nella formazione iniziale dell'Olanda. Di seguito le formazioni ufficiali di Olanda-Polonia:

  • Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, F. de Jong; Simons, Depay, Gakpo. In panchina: Roefs, Flekken, J. Timber, Aké, De Vrij, Weghorst, Q. Legname, De Ligt, Lang, Malen, Kluivert, Schouten.
  • Polonia (4-2-3-1): Skorupski; Kiwior, Bednarek, Wisniewski, Contanti; Zielinski, Slisz; Zalewski, S. Szymanski, Kaminski; Lewandowski. In panchina: Grabara, Dragowski, Kedziora, Piotrowski, Swiderski, Kapustka, Grosicki, Buksa, Wszolek, Ziólkowski, Frankowski, Pyrka.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top