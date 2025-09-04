Valentini: "Chiesa si è gestito male, c'era il Napoli! Ho fatto il tifo affinché tornasse"

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Chiesa è stato escluso dalla lista UEFA del Liverpool. Che ne pensa?

"Secodo me Chiesa si è gestito male. Ho fatto il tifo affinché tornasse in Italia, dato che si era palato persino del Napoli. L'anno scorso ha giocato pochissimo al Liverpool e anche quest'anno sarà uguale. Al posto suo avrei fatto il diavolo a quattro per tornare in Italia. Gattuso non può certamente convocare uno che non gioca, anche perché non sarebbe giusto nei confronti di chi invece gioca con continuità nei rispettivi club. In carriera Chiesa ha dimostrato di avere delle qualità tecniche, ma non mentali".

Cosa aspettarsi dall'esordio dell'Italia di Gattuso?

"A Gattuso bisogna stargli vicino. Ha risposto ad un SOS, a cui non si può dire di no. Il suo temperamento e la conoscenza dell'ambiente fanno ben sperare. Certo l'impresa non è semplice, dato che i play-off non sono più come quelli di una volta. Anche la Federazione deve far sentire la sua vicinanza al tecnico. Concludo infine dicendo che sono certo che la Federazione non sarà cieca sorda e muta di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza. La partita non si può non giocare, ma ciò non vuol dire che la FIGC non possa assumere una iniziativa. Non può passare sotto silenzio ciò che accade ogni giorno".