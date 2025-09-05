Sportitalia celebra il Napoli: Manna ispirato da Conte, il caso Hojlund si prende la copertina assoluta!

Si parla anche di Napoli nell'editoriale di Gianluca Longari su Sportitalia.it. 

Il tempismo del Napoli è ciò che ha fatto la differenza, con il caso Hojlund che si prende la copertina assoluta. Nemmeno il tempo di prendere contezza della gravità dell’infortunio occorso a Romelu Lukaku, che il Direttore Sportivo Manna ispirato da Conte, ha programmato l’accelerazione che ha posto fine alle titubanze del Milan rispetto alla formula di un trasferimento già sommariamente concordato con il Manchester United, ed ha regalato al suo allenatore il centravanti che nelle idee del Napoli dovrà rappresentare il punto di riferimento del presente ma soprattutto del futuro partenopeo.

