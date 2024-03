Kvaratskhelia out per Napoli-Atalanta? Il Mattino: chi ha scelto Calzona in caso di forfait

Napoli - Francesco Calzona ieri ha tenuto una riunione con la squadra dove ha fatto il punto della situazione per la gara di sabato contro l'Atalanta alle ore 12.30. Il tecnico attende di sapere con ansia l'esito degli esami medici a cui si sottoporrà oggi Kvaratskhelia. Il georgiano ha accusato un problema all'inguine con la sua nazionale. Anche se Khvicha ha subito rassicurato tutti a Castel Volturno, lo staff medico vuole vederci chiaro per capire se il problema è svanito oppure no.

Kvaratskhelia a rischio per Napoli Atalanta

In attesa di avere risposte definitive dallo staff medico su Kvaratskhelia, Calzona sta studiando anche chi potrebbe eventualmente prendere il posto del georgiano qualora non arrivassero buone notizie. Come si legge su Il Mattino, la prima scelta sarebbe quella del danese Lindstrom. Il tecnico vede più lui che Raspadori in questo momento sull'out sinistro del tridente con Politano ed il ritrovato Osimhen che ieri è tornato a lavorare completamente con il gruppo.