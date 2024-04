Martino: "Napoli-Roma? E' una partita che accende sempre i tifosi. Calzona? Ha snocciolato i problemi degli azzurri"

Carmine Martino è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Calzona ha descritto la realtà che anche noi abbiamo raccontato, non ha fatto altro che confermare la realtà che certe volte ci lascia senza parole, ho sempre davanti agli occhi l’immagine dello scorso anno del calcio d’angolo a Sassuolo. Calzona li ha snocciolati i problemi del Napoli mettendo la squadra con le spalle al muro, anche se secondo me i problemi non sono tutti da attribuire alla squadra. Napoli-Roma è una partita che accende sempre i tifosi”.