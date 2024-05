Il Roma - Si vocifera una notizia su Gasperini, il Napoli deve muoversi in fretta

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Roma propone un articolo a firma di Giovanni Scotto che riporta le ultime notizie in merito al futuro allenatore della SSC Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, ultime su Gasperini

"E' certa e spianata la voglia di cambiare per ripartire dimenticando questa stagione, compresi molti dei suoi interpreti: tra questi anche il ds Meluso, che vive le sue ultime settimane da ds azzurro. Manna di fatto già operativo, con De Laurentiis che al momento si concentra su Gasperini e Pioli. Si vocifera che il “Gasp” possa lasciare in caso di vittoria dell’Europa League. Sicuro l’addio di Pioli al Milan. Anche Italiano lascerà la Fiorentina. E non si possono trascurare le "sorprese". Sarà un mercato allenatori molto movimentato: Thiago Motta andrà alla Juventus. Saranno liberi anche i poco considerati Allegri e Sarri, ma pure Juric del Torino. Sicuramente Bologna, Milan, Fiorentina e Torino cercano il prossimo tecnico, e anche per questo il Napoli deve muoversi in fretta".