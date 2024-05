Cds, Gnecchi a CN24: "Criticare Gasperini è fuori luogo: tre finali per l'Atalanta sono un grande successo. Napoli? Gasperini ha un amore viscerale con la piazza di Bergamo"

Giancarlo Gnecchi, giornalista del Corriere dello Sport Bergamo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gasperini ha spiegato bene la situazione in casa Atalanta dopo la sconfitta con la Juventus in coppa Italia. Critiche? Gasperini a Bergamo è quasi Gesù Cristo, al 100% quasi. Terza finale per Percassi che per Gasperini e l'Atalanta, sono un grande successo. Sono dieci anni, consecutivi, che la squadra va in Europa. E' andata male, è il calcio, ma non si può criticare. L'obiettivo è sempre la salvezza, poi una volta raggiunta si vede cosa si riesce a fare. Napoli? Gasperini ha un amore viscerale con la piazza di Bergamo. Ma chi glielo fa fare di andare in un inferno come quello di Napoli. Carattere? Per il caso Gomez, il presidente del Napoli non avrebbe mai dato ragione interamente al proprio allenatore. I calciatori che lasciano l'Atalanta o che arrivano in quel gruppo, amano Gasperini e lo ringraziano".