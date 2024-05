Bucchioni: "Il Napoli ha interesse nel fare la Conference League? Su Italiano va detta una cosa"

Calciomercato Napoli - Il giornalista de Il Roma Enzo Bucchione è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Napoli vuole l’ottavo posto? Vuole la Conference League? I giocatori hanno fatto arrabbiare i tifosi per il loro rendimento, quasi nessuno si è espresso al suo livello: non so se domani troveranno l’orgoglio per andare a prendersi le briciole dell’ottavo posto. La società ha interesse a fare la Conference League? O è meglio rifondare con un anno sabbatico dalle coppe?

La Fiorentina è carica in vista della finale di Conference, Italiano fa un turnover ragionato per tenere viva tutta la squadra: non scenderanno in campo le riserve, vuole l’ottavo posto e vuole vincere la Conference.

Italiano? Si è creato un certo clima in casa Fiorentina, Commisso non le ha mai mandate a dire, ma c’è una voglia di rivincita che Italiano paga: anche le critiche astiose, quelle dietro la panchina. Però in due anni ha fatto tante finali in Italia ed in Europa”