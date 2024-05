Allegri-Vaciago Tuttosport, Adani attacca: "Resta il servilismo, così come la miseria umana"

Ultime notizie calcio - Ieri sera a Roma, allo Stadio Olimpico, la Juventus ha battuto l'Atalanta per 1-0 grazie al gol dopo 4' di Vlahovic, conquistando così la sua quindicesima Coppa Italia. Una serata non banale per Max Allegri che prima, nei minuti finali, ha dato sfogo alla sua tensione facendosi espellere con un'uscita dal campo choc. Poi ha attaccato il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.

Lite Vaciago Tuttosport vs Adani

Scrive così Vaciago questa mattina su Tuttosport ricostruendo l'avvenimento:

"Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. «Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale» e altre amenità del repertorio della rissa da bar".

Questa mattina, pronto il tweet di Lele Adani sull'argomento:

"Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto: cambiata la convenienza, cambia il padrone. Il servilismo, quello rimane, sempre. Così come la tristezza, anzi la miseria umana".