Cdm - Conte-Napoli, c'è l'offerta di ADL: tecnico 'accontentato' ma con i bonus, si continua a trattare per il sì!

Il Napoli ha bisogno di creare un ordine, una chimica generale che costruisca armonia dopo quest’annata fallimentare. Conte è il «comandante» individuato, la trattativa va avanti in maniera serrata ma manca ancora l’accordo.

Conte Napoli l'offerta

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli offre 6 milioni più 3 di bonus per la qualificazione alla Champions League, può costruire anche una proposta con 7 di base fissa e 2 di bonus ma Conte al momento non abbassa la richiesta di 9 milioni di euro a stagione. Gasperini è la prima alternativa ma la sensazione è che alla fine possa rinnovare il contratto con l’Atalanta, Pioli rappresenta una strada più semplice.