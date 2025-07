Restyling stadio Maradona, CdM - Il Comune andrà avanti anche senza ADL: ecco quanto costerà

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul restyling dello stadio Maradona:

"Il Comune, insomma, punta sul Maradona, con o senza AdL; e riaprendo il terzo anello, andrebbe anche incontro alla «fame da stadio» di tanti tifosi azzurri per i quali è diventato quasi impossibile trovare un biglietto per vedere le partite del Napoli. Inoltre, con la riapertura del terzo anello il Maradona si collocherebbe nella fascia degli stadi da oltre 60mila posti a sedere, cosa quasi imprescindibile per accogliere tanti spettatori in caso di Europei. Con i lavori di consolidamento dell’attacco dei pilastri della copertura per mitigare le vibrazioni, nella tribuna chiusa ormai da molti anni si potrebbero impiantare almeno 8000 nuovi sediolini facendo tornare il Maradona a capienze più consone alla città di Napoli.

A Michele Uva, Manfredi e l’assessore Cosenza sottoporranno quindi il masterplan del Comune sullo stadio che di fatto rappresenta un progetto ufficiale dell’amministrazione, anche se ancora mancante delle coperture economiche. Serviranno, infatti, circa 30 milioni di euro, da recuperare — senza intesa con un soggetto privato, quindi senza accordo con De Laurentiis — interamente dal bilancio comunale, da un mutuo con il credito sportivo e dalle opportunità del decreto sport".