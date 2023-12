Il Mattino - Mazzarri ieri ha radunato tutta la squadra in sala video: al setaccio gli errori commessi finora

Napoli calcio - Al di là delle sviste arbitrali di Massa, la prestazione del Napoli contro l'Inter non ha convinto. Ci sono state sbavature ed errori tecnici sui quali Walter Mazzarri dovrà necessariamente lavorare. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, ieri l'allenatore del Napoli ha riunito la squadra in sala video.

Mazzarri ha mostrato al videotape gli errori commessi dai calciatori indicando invece i movimenti giusti da fare in determinate situazioni di gioco. Contro la Juventus, l'allenatore di San Vincenzo spera di non rivedere più certi svarioni che metterebbero a serio rischio l'esito del match e di riflesso anche la classifica in ottica quarto posto.