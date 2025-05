Il Mattino - I gol subiti in Napoli-Genoa fanno scattare l'allarme in vista di Parma: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino commenta i due gol subiti dal Genoa.

"Napoli e Inter, braccio a braccio, con la voglia di giocarsi tutto fino alla fine. Ma il panico è quello che è venuto alla difesa: due reti subite come non s'era mai visto quest'anno, due situazioni aeree che hanno fatto scattare l'allarme.

Preoccupa, soprattutto in vista di Parma, di avversari che sanno cosa fare per metterti in difficoltà. I clean sheet sono un ricordo ormai. Peccato perché sulla strada per il Tardini la forza della difesa di Conte avrebbe rassicurato almeno un po'."