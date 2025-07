Le migliori giocate di Noa Lang nell'allenamento del Napoli a Dimaro. Il nuovo attaccante arrivato dal PSV ha voglia di mettersi in mostra e non perde mai l'occasione per puntare l'uomo quando si ritrova 1 contro 1 sulla fascia sinistra. Prima con Mazzocchi e poi con Zanoli, ma non solo, Noa Lang dà dimostrazione delle sue abilità e skills dal tiro ai dribbling.