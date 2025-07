Catanzaro, Aquilani sicuro: "Il Napoli se la giocherà per vincere la Champions League!" | VIDEO

Dopo Napoli-Catanzaro 2-1, ai microfoni ufficiali del club ospite ha parlato l'allenatore Alberto Aquilani, secondo cui gli azzurri potrebbero addirittura vincere la prossima Champions League. Ecco il video:

Di seguito le dichiarazioni testuali:

"Infortunio Pompetti? Mi dispiace davvero tanto. Speriamo non sia nulla di grave, ma purtroppo temiamo che si tratti di qualcosa di serio. Aspettiamo gli esami, ma intanto gli siamo tutti vicini. Marco è importante per questa squadra, non solo come calciatore ma anche come uomo: è un riferimento dentro lo spogliatoio. E mi dispiace veramente tanto.

Detto questo, oggi era una partita impegnativa, giocavamo contro una squadra che secondo me se la giocherà per vincere la Champions League, quindi di un livello assoluto! Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, com’era prevedibile, anche per la forza veramente incredibile dei calciatori del Napoli. Ma poi è uscito fuori il coraggio, la voglia di giocare e di mettere in campo ciò che stiamo provando in allenamento. Son state fatte bene le cose sia in fase difensiva che offensiva, ma era un allenamento e avevamo tanti assenti".