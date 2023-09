L'edizione in edicola oggi di Repubblica, riporta le ultime notizie in merito all'insediamento problematico di Garcia nello spogliatoio del Napoli:

"Ma De Laurentiis ha forse sottovalutato le conseguenze della separazione tra Spalletti e lo spogliatoio del Napoli, in cui Garcia è entrato di suo troppo a gamba tesa. "Il passato? Non lo conosco". I giocatori invece lo ricordano benissimo e non sono così convinti che ci fosse bisogno di una rivoluzione, dopo lo scudetto stravinto".