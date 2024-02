Gazzetta - Traore verrà convocato per Napoli-Verona: novità su Mazzocchi e Ngonge

Napoli Calcio - Hamed Junior Traore convocato per Napoli-Verona? Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport il centrocampista ivoriano sarà nell'elenco dei calciatori a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida di questo pomeriggio allo stadio Maradona.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Insomma, il Napoli ha deciso di rinunciare a tre centrocampisti, così oltre ai nuovi titolari Anguissa, Lobotka e Cajuste, ci sarà il solo Traorè come alternativa. L’ivoriano dovrebbe essere convocato per la prima volta, mentre per Mazzocchi e Ngonge sarà il debutto assoluto al Maradona con la maglia dei campioni d’Italia".