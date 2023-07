Gazzetta - Ripetute senza scarpe ed occhiali da sole per i portieri: le nuove metodologie allenamento staff Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea alcuni accorgimenti che il nuovo preparatore atletico Paolo Rongoni ha apportato nella preparazione fisica degli azzurri. Tra le nuove metodologie spunta quella di fare corsa senza le scarpette e non solo.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"E se la ricerca del pressing e del ritmo di gioco alto sono per certi versi nel Dna di questa squadra, ci sono altri particolari sui quali si intravedono metodologie diverse. Come le ripetute sui mille metri volute dal preparatore Paolo Rongoni. O altri accorgimenti come il far allenare senza scarpe i giocatori, per migliorare e rafforzare la sensibilità plantare, oppure gli occhiali da sole per i portieri: un modo per consentire una maggiore messa a fuoco oculare sulle traiettorie del pallone. Vedremo strada facendo quali di questi accorgimenti risulterà il più efficace".