Gazzetta - L’idea di Conte è avere il controllo assoluto della palla per dominare. Con De Bruyne si cambia sulle palle inattive

Napoli - La Gazzetta dello Sport screive sul nuovo Napoli di Antonio Conte:

"Ora è ancora tutto relativo, ma l’idea è avere il controllo assoluto della palla, per dominare. Per questo è arrivato in difesa un altro ottimo palleggiatore come Beukema, che può giocare sia con Buongiorno sia con Rrahmani, e che insieme a quest’ultimo può dare un’altra soluzione al primo palleggio azzurro, anche per dare più libertà a Lobotka. E poi, ovviamente, occhio alle palle inattive, fondamentale poco sfruttando nella passata stagione. Il Napoli ha centimetri e muscoli da portare nell’area avversaria, e ora anche un fine piede per azionare le torri. Sì, con De Bruyne ogni angolo o punizione laterale può diventare una potenziale occasione da gol".