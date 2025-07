Sportitalia - Il Torino si inserisce per Simeone, apertura dell'argentino! Piace anche ad un altro club

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il suo canale ufficiale di YouTube.

“La sorpresa per il mercato del Torino può essere Giovanni Simeone. Il Cholito è in uscita dal Napoli e nonostante l’infortunio in allenamento sta valutando diverse proposte. Ha chiesto tempo al Pisa che è in pressing, ma a sorpresa si è inserito il Torino che cerca un altro centravanti visto che Zapata sta recuperando. La disponibilità di Simeone c’è, ma va trovata la quadra economica”.