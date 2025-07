Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Novità nello store ufficiale della SSC Napoli al campo di Carciato, dove è arrivata la collezione dedicata McTominay, con tre T-Shirt al prezzo di 30€ in vendita.

Collezione McTominay: maglie SSC Napoli, foto e video

In bianco, in azzurro e in blu, le maglie vedono la sagoma della rovesciata dello scozzese in Napoli-Cagliari nella parte anteriore della maglia, mentre sul retro c'è il numero e il cognome del centrocampista. E sulle spalle, la bandiera della Scozia e il logo del Napoli.