Napoli-Catanzaro, sold out a Carciato: numerosi tifosi azzurri assiepati lungo il campo | FOTO CN24

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Catanzaro per la seconda amichevole estiva. Dopo la sconfitta contro l'Arezzo, gli azzurri di Antonio Conte saranno sul terreno di gioco di Carciato che nel frattempo è stato preso d'assalto dai tifosi. Le tribune, infatti, sono praticamente sold out. Proprio per questo motivo, come accade di consueto in queste occasioni, numerosi tifosi azzurri non in possesso di un regolare tagliando si sono posizionati tra le siepi, a distanza dal terreno di gioco, per assistere al match dei partenopei.

Ecco le foto di Ciro De Luca per CN24: