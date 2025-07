Presentazione SSC Napoli 2025-2026, azzurri osannati da una folla incredibile a Dimaro! | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla direttavideo della presentazione ufficiale della SSC Napoli 2025-2026. L'evento si terrà sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida dove i tifosi potranno salutare la squadra al completo, compresi i nuovi acquisti De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema e Marianucci.

Ritiro Dimaro Napoli, presentazione ufficiale della squadra | DIRETTA VIDEO

Entrano ora gli attaccanti: Romelu Lukaku,



Ora è il turno dei centrocampisti: Frank Zampo Anguissa, Kevin De Bruyne, Luis Hasa, Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Coli Saco.



Arrivano anche i difensori: Alessandro Buongiorno, Juan Jesus, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi, Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera, Luca Marianucci, Nosa, Obaretin, Alessandro Zanoli.



Salgono sul palco i portieri della squadra Campione d'Italia: Alex Meret, Nikita Contini, Claudio Turi e Mathias Ferrante.



Decibel Bellini saluta anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, il Direttore Sportivo Giovanni Manna, il vice Direttore Sportivo Antonio Sinicropi e la style manager Valentina De Laurentiis.



Sale ora sul palco l'allenatore del Napoli: mister Antonio Conte!



Sale ora sul palco lo staff tecnico: Elvis Abbruscato, Costantino Coratti, Francesco Cacciapuoti, Alfonso De Felice Alejadro Rosalen Lopez, Marco Giglio, Gianluca Conte, Giuseppe Maiuri, Ettore Prota, Mauro Sandreani, Tiberio Ancora e Paolo Rea. Poi Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico. Assente il vice allenatore Cristian Stellini



E' il turno ora dello staff medico-sanitario, capitanato dal Dott. Raffaele Canonico.

Salgono sul palco gli uomini dello staff tecnico di Antonio Conte, i primi a salire sono i magazzinieri ufficiali.



Il sindaco di Dimaro Marco Panciera sale sul palco per fare il suo saluto ufficiale.

20:58 - La squadra è arrivato nel dietro le quinte del palco!

20:45 - Il Dj Daniele Decibel Bellini ha già iniziato il suo spettacolo musicale in attesa dei giocatori azzurri che sono in procinto di arrivare all'area eventi di Dimaro.



L'appuntamento è dalle ore 20:40 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'evento del Napoli per la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2025-2026.

20.52 - Parte il dj-set di Decibel Bellini, che fa esplodere l'area eventi di Dimaro-Folgarida a ritmo di musica e con il coro 'Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi'