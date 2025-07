UFFICIALE - Si chiude la telenovela Gyokeres: è stato annunciato dal suo nuovo club

Ultimissime caciomercato - Uno dei grandi colpi del mercato estivo è diventato ufficiale: Viktor Gyokeres è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Un giocatore accostato per qualche tempo anche al Napoli. 

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito dei Gunners:

"Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyökeres ha firmato per noi un contratto a lungo termine. L'attaccante 27enne arriva dallo Sporting Lisbona, dove ha segnato la cifra incredibile di 97 gol in 102 presenze".

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Arsenal ha sborsato una cifra pari a 63 milioni di euro pi√Ļ ulteriori 10 di bonus per strappare il s√¨ dello Sporting a dare il via libera a Viktor Gyokeres in direzione Premier League.